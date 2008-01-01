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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:19 Понедельник, 25 декабря



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -7..-2 градуса. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 12-15 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 737 мм ртутного столба, что все еще ниже нормы. Относительная влажность воздуха сохранится высокой, около 80%.



После интенсивного падения атмосферного давления, наблюдавшегося накануне, его не менее интенсивный рост (фон останется пониженным) крайне негативно отразится на самочувствии метеочувствительных людей. Хуже всего придется перенесшим сосудистые кризы, страдающим как гипертонией, так и гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, собственным неустойчивым артериальным давлением. А отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей. Даже вполне здоровые люди могут испытывать в этот день недомогание. Специалисты рекомендуют иметь под рукой рекомендованные лечащим врачом препараты. Из-за порывистого ветра чувство тревоги и нарушение сна возможно у людей с психо-эмоциональными нарушениями. / meteonovosti.ru /



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