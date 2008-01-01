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Новости погоды

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Какая погода на Рождество в Зарубежной Европе

ИА "Метеоновости" / 14:23 Воскресенье, 24 декабря

  Миллионы христиан по всему миру готовятся встретить Рождество. По Григорианскому календарю оно завтра, а сегодня ≈ сочельник. В этот день наряжают елки, ставят вертепы, заворачивают подарки, а вечером ≈ рождественская служба в храме. Зима в Зарубежной Европе обычно мягкая. Даже есть понятие, так называемая "еврозима".

Под защитой атлантических циклонов погода в большинстве стран континента теплее обычной. Особенно высокая температура относительно нормальной в странах Центральной и Восточной Европы. Ночная температура в основном будет не ниже 0 градусов. В Румынии до -1. В большинстве стран обойдется без осадков. От пяти до десяти градусов тепла в ночное время ожидается в Великобритании, Португалии, Польше и Греции. А небольшие морозы лишь на севере Европы, на Скандинавском полуострове. Самая морозная рождественская ночь в Финляндии, -4,-9 градусов, в Швеции -1,-6 градусов, в Норвегии от -3 до +2 градусов. Возможен небольшой снег. / meteonovosti.ru /
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