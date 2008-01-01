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Новости погоды

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Снегопады на юге России и в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 13:03 Воскресенье, 24 декабря

  Североатлантический циклон, пройдя со снегопадами и метелями через север Центрального региона, подойдет в понедельник, 25 декабря к берегам Волги. В Среднем Поволжье ожидается сильный снег, сложные отложения, метель, ветер 15-20 м/с. Атмосферные фронты вызовут в Воронежской и Тамбовской областях сильный рождественский снегопад,, метель, ветер до 20 м/с. На большей части юга России дождь, мокрый снег, снег (в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, в горах Адыгеи, ночью в Ростовской области, ночью и утром в Кабардино-Балкарии сильные осадки), гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица, ветер до 25 м/с, в Ставропольском крае, горах Карачаево-Черкесии, ночью и утром в Ростовской, Волгоградской областях, Калмыкии до 29 м/с (в районе Сочи гроза). Лавиноопасность ожидается в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1000 м, в горных районах Сочи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республики и Дагестана выше 1500 м. / meteonovosti.ru /
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