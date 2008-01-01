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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:36 Воскресенье, 24 декабря

  В полдень в Москве продолжался снег. Температура по-прежнему придерживалась слабо отрицательных значений, хотя и немного повысилась. На главной метеостанции столицы ВДНХ было -1,4 градуса. На западных окраинах города почти также. В Тушино -1,4, в районе МГУ -1,5 градуса. В центре Москвы температура несколько выше, -0,6 градуса. Ветер был южным, юго-западным, местами стал сменяться западным и дул со средней скоростью 1-6 м/с, местами отмечались порывы до 10 м/с. Атмосферное давление еще немного понизилось, около 722,2 мм рт. ст. относительная влажность около 90%. / meteonovosti.ru /
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