

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:36 Воскресенье, 24 декабря



В полдень в Москве продолжался снег. Температура по-прежнему придерживалась слабо отрицательных значений, хотя и немного повысилась. На главной метеостанции столицы ВДНХ было -1,4 градуса. На западных окраинах города почти также. В Тушино -1,4, в районе МГУ -1,5 градуса. В центре Москвы температура несколько выше, -0,6 градуса. Ветер был южным, юго-западным, местами стал сменяться западным и дул со средней скоростью 1-6 м/с, местами отмечались порывы до 10 м/с. Атмосферное давление еще немного понизилось, около 722,2 мм рт. ст. относительная влажность около 90%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



