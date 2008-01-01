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Сибирская погода меняется на снежную и более теплую



ИА "Метеоновости" / 12:33 Воскресенье, 24 декабря



На юге и юго-западе Сибири вместо морозного антициклона скажется влияние циклонического вихря, пришедшего с Урала.



На юге Тюменской области снег, в отдельных районах метель. В Омской области сильный снег и мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, метель, на дорогах снежный накат, снежные заносы, в отдельных районах порывы до 17 м/с, повышение температуры воздуха днем до -6..-11, по югу до нуля. Зона непогоды дойдет и до юго-восточных областях Западной Сибири. Там пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, по югу с дождем, прошумят метели, ожидаются гололедные явления, по юго-западу Новосибирской области и местами сильные осадки, на дорогах гололедица, снежные заносы, ветер 8-13 м/с, местами порывы до 21 м/с, по Алтаю шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с. Температура воздуха повысится до -3..+4 градусов, местами -7..-12. В Республике Алтай в отдельных районах небольшой снег, поземки, на дорогах гололедица, местами порывы до 15 м/с, днем -4..+1, по юго-востоку до -18. / meteonovosti.ru /



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