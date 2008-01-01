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Самые холодные места России



ИА "Метеоновости" / 12:16 Воскресенье, 24 декабря



В преддверии Нового года сильно морозная погода стоит на востоке России. К числу самых холодных мест по-прежнему в первую очередь относится Якутия. В Оймяконе сегодня -49 градусов, в Верхоянске, Делянкире и Екючю -46, Но, если такая погода для Якутии лишь немногим холоднее нормы, то в Иркутской области и в Эвенкии такие же морозы считаются очень сильными для окончания декабря. Так, в Юрты за последний срок наблюдения, 9 ч по московскому времени было -50 градусов. В Тембенчи -48 градусов. / meteonovosti.ru /



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