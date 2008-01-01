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На Чукотке мороз усиливается, сохранятся метели



ИА "Метеоновости" / 11:44 Воскресенье, 24 декабря



На Чукотке усилиями циклона сохранятся метели и сильный ветер с порывами до 20 м/с, температура в тыловой части циклона понизится до -23..-28, местами -33..-38, на западе континентальной части до -48, на восточном побережье -13..-18, местами -3..-8. Усиление морозов будет связано с затоком арктического воздуха и установлением над западной частью округа антициклона, способствующего дополнительному выхолаживанию. Положительная аномалия сохранится лишь на крайнем северо-востоке Чукотки в районе Берингова пролива. А в основном такая температура будет ниже климатической нормы на 4-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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