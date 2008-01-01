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В Дальневосточном регионе набирает силу южный циклон



ИА "Метеоновости" / 11:06 Воскресенье, 24 декабря



Южный циклон набирает силу в Дальневосточном районе. И, выйдя на акваторию Японского моря, в начале заключительной недели года обрушится штормовыми ветрами и метелями на острова и частично на континентальные районы юга Дальнего Востока.



25 декабря в Хабаровском крае сильный снег в центральных и южных районах, на побережье метель при ветре 22-27 м/с. И все эти напасти при морозной погоде. Днем на юге -13..-18, в центре и на севере -15..-20. На юге Сахалина сильные и очень сильные осадки (снег, мокрый снег), метель, на побережье ветер 22-27 м/с, сильный гололед, днем около 0 градусов, на севере -6..-11. На юге Курильской гряды сильные осадки (снег, мокрый снег), днем ветер 27-32 м/с, но зато потеплеет до +5. В Приморском крае 25 декабря снег, ветер 15-20 м/с, морозы умеренные, днем -10..-15, на побережье -2..-7. 26 декабря на юге Камчатского края сильный мокрый снег, метель, на юго-западном побережье ветер 33-38 м/с. / meteonovosti.ru /



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