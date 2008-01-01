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Новости погоды

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В Москве циклон резко понизил атмосферное давление

ИА "Метеоновости" / 10:25 Воскресенье, 24 декабря

  Циклон с северо-запада резко понизил атмосферное давление в Московском регионе, за сутки падение составили примерно 20 мм рт. ст. В 9 часов сегодняшнего дня на станции ВДНХ барометр показывал 722,9 мм рт. ст. или 964 гПа. Рекорд низкого атмосферного давления для 24 декабря 958,7 мм был в 1995 году (ниже 720 мм рт. ст.). Сегодня, 24 декабря атмосферное давление сохранится на уровне 722 мм рт. ст., что близко к минимальному за эти сутки. А завтра, 25 декабря, когда циклон отойдет на юго-восток от Москвы, давление перейдет на рост, ожидается 737 мм рт. ст. Это пока ниже нормального примерно на 10 единиц. / meteonovosti.ru /
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