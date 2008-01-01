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ИА "Метеоновости" / 09:56 Воскресенье, 24 декабря
Утром в Москве шел снег, местами была метель. А температура придерживалась слабо отрицательных значений. На главной метеостанции столицы было -2,3 градуса. На западных окраинах города лишь чуть прохладнее. В Тушино и в районе МГУ -2,6 градуса. В центре Москвы несколько теплее, -1,9 градуса. Ветер был южным и юго-западным и дул со средней скоростью 1-5 м/с, местами отмечались порывы 9-14 м/с. Атмосферное давление очень низкое, около 723 мм рт. ст. Относительная влажность 85-95%. / meteonovosti.ru /
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