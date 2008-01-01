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Из архива московской погоды.



ИА "Метеоновости" / 09:31 Воскресенье, 24 декабря



Сегодня, 24 декабря, в Москве и ее окрестностях ожидается ненастная погода со снегом, метелью, порывистым ветром и температурой, превышающей климатическую норму градусов на 5, то есть ожидается не по-зимнему теплая погода. Но до рекорда все же далеко. Если обратится к метеорологической летописи, самым теплым этот день был в 2015 году, когда воздух в столице прогрелся до +9,0 градусов. Останется в прошлом и рекорд минимальной температуры. В далеком 1892 году в ночь на 24 декабря столбики термометров в Москве опустились до -37,3 градусов.



В копилку осадков текущего декабря, которая и так переполнена (к сегодняшнему дню уже выпало 125% от месячной нормы), добавится еще некоторое количество осадков. Рекорд для 24 декабря принадлежит 1995 году, когда выпало 13,7 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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