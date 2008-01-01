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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:42 Воскресенье, 24 декабря



Предстоящим днём погода в столичном регионе сохранится ненастной. Особенно в первой половине дня, под влиянием уходящего на восток атмосферного фронта продолжится снег, местами метель и порывистый ветер. На дорогах снежный накат. Максимальная температура воздуха в первой половине дня составит в Москве -2..0 градусов, по области от 0 до 5 градусов мороза. Среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений на 3-5 градуса. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы до 13-18 м/с. Атмосферное давление упадет до отметки 722 мм ртутного столба, что существенно ниже нормального, лишь во второй половине дня оно начнет постепенно расти. Относительная влажность воздуха сохранится высокой, около 85%.



Резкое падение атмосферного давления (ниже нормального более чем на 20 единиц) с ярко выраженным дефицитом кислорода в воздухе (на 10-12 единиц ниже нормы) будет самым неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей сегодня. При таких условиях сформируется внешняя гипоксия, которая крайне неблагоприятна для людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью, ишемией, бронхиальной астмой, заболеваниями щитовидной железы. На резкое падение атмосферного давления и его низкий фон ухудшением самочувствия отреагируют те, кто страдает гипотонией, вегето-сосудистой дистонией. Усиление спазмов сосудов возможно у людей с внутри черепным давлением, атеросклерозом сосудов головного мозга. У них возможно головокружение, мигрени, мушки перед глазами. Специалисты рекомендуют контролировать давление, при первых признаках ухудшения самочувствия незамедлительно стоит воспользоваться лекарственными препаратами, принимать тонизирующие средства (женьшень, лимонник). / meteonovosti.ru /



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