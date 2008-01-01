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На юге России сохранится неустойчивая погода



ИА "Метеоновости" / 13:57 Суббота, 23 декабря



В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в предстоящее воскресенье сохранится неустойчивый характер погоды с большой вероятностью осадков и сильным порывистым ветром.



Прохождение вдоль южных границ региона средиземноморского циклона и близость фронтальной зоны обусловит выпадение осадков в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. В республиках Северного Кавказа, Ставропольском крае, ночью также в Калмыкии, Адыгее и Краснодарском крае осадки будут сильными. Местами ожидается налипание мокрого снега, метели и усиление ветра. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Ростовской области 22-27 м/с. В горах ветер еще сильнее, до 20-25 м/с, в горах Карачаево-Черкесии до 28 м/с.



Интенсивные осадки в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии усилят опасность схода снежных лавин. / meteonovosti.ru /



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