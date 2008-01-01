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В Черноземье снова оттепель и осадки



ИА "Метеоновости" / 13:43 Суббота, 23 декабря



Текущий декабрь выдался в Средней Полосе России, в том числе и в Черноземье, очень теплым и сырым. Очередная порция тепла и влаги достанется черноземным областям в предстоящее воскресенье, 24 декабря.



Центрально-Черноземный регион окажется во власти очередного циклона, наполненного атлантическим воздухом, который в ближайшие сутки будет перемещаться через центр Европейской России. Предстоящей воскресной ночью пока еще на окраине циклона и в отдалении от фронтальной зоны сохранятся небольшие морозы и пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем прохождение теплого фронта спровоцирует усиление осадков и ветра, и повышение температуры до оттепели. Особенно тепло будет в Курской области, где столбики термометров могут подняться до +3:+5 градусов.



Осадки в дневные часы будут выпадать в виде снега и мокрого снега, местами с дождем. Ветер в порывах усилится до 15-19 м/с, в Белгородской области до 22 м/с. Будет отмечаться налипание мокрого снега, сформируются условия для образования гололеда и гололедицы.



В результате копилка декабрьских осадков заметно пополнится, а ведь по данным на 23 декабря во многих городах региона норма по осадкам уже давно перевыполнена. Так, в Курске за прошедшие дни декабря уже выпало 120 мм осадков, что составляет 261% от месячной нормы. В Воронеже и Тамбове сумма выпавших осадков составляет 191% и 132% от нормы. С учетом того, что до конца месяца еще целая неделя, текущий декабрь в регионе может стать рекордно влажным. / meteonovosti.ru /



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