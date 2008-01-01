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Новости погоды
Ухудшится погода в центральных областях ЕТР
ИА "Метеоновости" / 13:20 Суббота, 23 декабря
После небольшого похолодания и относительно спокойной погоды, установившейся в Центре Европейской России в последние несколько дней, в предстоящее воскресенье 24 декабря в Центральном регионе ожидается ухудшение погодных условий. Всему виной надвигающийся с северо-запада циклонический вихрь с системой атмосферных фронтов, в зоне которых ожидаются интенсивные осадки, усиление ветра, перепады температуры.
Ненастный циклон уже предстоящей воскресной ночью обрушится непогодой на большинство областей, обещая снегопады, местами сильные, усиление ветра до 13-18 м/с, метели, снежные заносы и снежный накат на дорогах.
Днем на фоне повышения температуры к снегу начнет примешиваться мокрый снег, на западе и юго-западе региона, которые окажутся в теплом секторе циклона, и дождь. При этом интенсивность осадков не ослабеет, и по-прежнему во многих районах, за исключением южной половины они будут сильными. Так как снег будет переходить в мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах будет скользко, сохранится снежный накат. Ветер по-прежнему ожидается порывистый, его скорость будет достигать 13-18 м/с, в Смоленской области 20 м/с, и при снеге он будет поднимать метели.
Интенсивные осадки и метели значительно ухудшат видимость, и в совокупности с ожидаемой гололедицы и снежным накатом могут существенно осложнить дорожную обстановку. Будьте внимательны и осторожны! / meteonovosti.ru /
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