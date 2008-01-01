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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:55 Суббота, 23 декабря



По данным на 12 ч мск в Москве и Подмосковье отмечается облачная погода с небольшим снегом, который кружит в большинстве районов, за исключением запада Подмосковья. На юге области отмечается дымка с ухудшением видимости до 4 км. На северо-западе по данным метеостанции Волоколамск наблюдается образование гололеда. Ветер дует юго-западный и западный, скорость его 1-5 м/с.



Температура повысилась в Москве до -2,8 градусов (по данным метеостанции ВДНХ), по области температурный фон от -3,1 на северо-западе до -4,1 на востоке, а холоднее всего на юго-востоке Подмосковья (в Кашире -4,6 градусов).



Атмосферное давление пониженное, по данным ВДНХ в Москве 742,7 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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