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Ненастные выходные на Северо-Западе России



ИА "Метеоновости" / 12:15 Суббота, 23 декабря



циклон, который сформировался на волне атмосферного фронта, в ложбине обширного атлантического вихря, кружащего в акватории Баренцева моря.



В настоящее время вблизи атмосферного фронта циклона снег начался уже в Карелии и Ленинградской области. В течение сегодняшнего субботнего дня снег будет усиливаться, и зона осадков распространится на Вологодскую, Новгородскую, Псковскую области. Местами снег будет сильным, может выпасть более 6 мм осадков за 12 часов и менее. Снегопады будут сопровождаться усилением ветра, который местами будет достигать 15-20 м/с, поднимая метели и заметно ухудшая видимость. На дорогах из-за интенсивных осадков гололедица, снежный накат и заносы.



В течение предстоящего воскресенья, 24 декабря, циклонический вихрь будет отступать вглубь континента, в Центр ЕТР, но сохранит свое влияние и на погоду северо-западных областей. Осадки (в виде снега и мокрого снега, в Псковской области с дождем) ночью воскресенья будут пока еще сильными, а вот днем их интенсивность начнет ослабевать. По-прежнему будет очень ветрено, до 15-20 м/с, и местами будут мести метели. Температура в течение суток будет меняться мало и составит от +1 до -5 градусов, но с поворотом ветра на северные румбы наметится тенденция на ее понижение. На дорогах ожидается сильная гололедица.



Таки неблагоприятные погодные условия могут осложнить ситуацию на автодорогах региона, внести коррективы в работу аэропортов. / meteonovosti.ru /



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