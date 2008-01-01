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Новости погоды

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На дальневосточные острова надвигается шторм

ИА "Метеоновости" / 11:01 Суббота, 23 декабря

  Начало новой недели на юге Дальнего Востока будет ненастным, с штормовой погодой. С Японского моря в акваторию Охотского моря сместится мощный и быстро углубляющийся вихрь, который принесет на дальневосточные острова сильные осадки и ураганный ветер.

Первым на пути штормового циклона окажется Сахалин и юг Курильских островов. На Сахалине 25-26 декабря пройдет сильный снегопад, на Курилах сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер разгонится до урагана силой 33-38 м/с, поднимая во многих районах Сахалина сильные метели.

Во вторник 26 декабря непогода доберется и до южной части Камчатки, где ожидается сильный мокрый снег и штормовой ветер сило1 25-30 м/с, на юго-западном побережье ураган до 33-38 м/с.

Непогода значительно ухудшит видимость, на дорогах будут отмечаться снежные заносы и накат. Значительно осложнится ситуация на автодорогах и в аэропортах, возможно закрытие паромной переправы. / meteonovosti.ru /
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