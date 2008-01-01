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Новости погоды

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На побережье Якутии штормовой ветер и сильные метели

ИА "Метеоновости" / 10:47 Суббота, 23 декабря

  Наступившие выходные на арктическом побережье Якутии будут очень ветреными.

Вдоль побережья Восточно-Сибирского моря в акваторию моря Лаптевых перемещается глубокий циклон с значительными барическими градиентами, который и ухудшит погоду на крайнем севере Дальнего Востока.

Стараниями вихря уже сегодня, в субботу 23 декабря, на арктическом побережье Якутии ветер начнет усиливаться в порывах до 15-20 м/с. В воскресенье, 24 декабря, скорость ветра продолжит нарастать и достигнет штормовой силы, 25-27 м/с. В начале последней недели декабря циклон углубиться и станет мощнее, еще больше ухудшая погоду и усиливая ветер. В понедельник, 25 декабря, сила ветра будет достигать урагана, 29-34 м/с, во вторник 26 декабря 25-30 м/с. И лишь в середине недели ветер начнет стихать.

Циклон в регионе отметится также снегопадами, небольшими и умеренными, а из-за штормового ветра и сильными метелями. Метели будут дуть в течение ближайших трех дней, ухудшая видимость до 500-1000 м и наметая сугробы. / meteonovosti.ru /
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