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Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:30 Суббота, 23 декабря
По данным на 10 ч мск в столице и ее окрестностях сохраняется пасмурная погода, которую формирует обширный атлантический циклон, кружащий вблизи Кольского полуострова. В большинстве районов идет небольшой снег. В Тушино и Серпухове отмечается дымка с ухудшением видимости до 4 км. В Домодедово и Внуково наблюдается снег с мокрым снегом и моросью и образование слабого гололеда.
Температура в Москве по данным опорной метеостанции ВДНХ составляет -3,5 градуса, в центре города (мс Балчуг) чуть теплее, -3 градуса. В Подмосковье столбики термометров показывают от -3.5 на северо-западе до -5 градусов на юго-востоке области.
Ветер от южного до западного дует со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление пониженное, в Москве (мс ВДНХ) 742,7 мм рт.ст. / meteonovosti.ru /
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