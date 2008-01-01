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ИА "Метеоновости" / 10:30 Суббота, 23 декабря



По данным на 10 ч мск в столице и ее окрестностях сохраняется пасмурная погода, которую формирует обширный атлантический циклон, кружащий вблизи Кольского полуострова. В большинстве районов идет небольшой снег. В Тушино и Серпухове отмечается дымка с ухудшением видимости до 4 км. В Домодедово и Внуково наблюдается снег с мокрым снегом и моросью и образование слабого гололеда.



Температура в Москве по данным опорной метеостанции ВДНХ составляет -3,5 градуса, в центре города (мс Балчуг) чуть теплее, -3 градуса. В Подмосковье столбики термометров показывают от -3.5 на северо-западе до -5 градусов на юго-востоке области.



Ветер от южного до западного дует со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление пониженное, в Москве (мс ВДНХ) 742,7 мм рт.ст. / meteonovosti.ru /



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