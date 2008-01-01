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Новости погоды

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Санкт-Петербург засыплет снегом

ИА "Метеоновости" / 09:19 Суббота, 23 декабря

  К городу на Неве приближается активная фронтальная волна, на которой закрутится циклонический вихрь, обещая ухудшение погоды северной столице. Уже сегодня днем, 23 декабря, усилится снег, который местами будет переходить в мокрый снег. Интенсивность снегопадов во второй половине дня достигнет категории сильных, т.е. за 12 часов может выпасть более 6 мм осадков. Снег будет продолжаться и предстоящей ночью 24 декабря, и как следствие циклон значительно пополнит копилку декабрьских осадков, которая и так "переполнена". На 22 декабря уже выпало 124% от месячной нормы.

Снег будет сопровождаться резким порывистым ветром, который будет поднимать метели, ухудшая видимость. На дорогах будет отмечаться гололедица, снежный накат и снежные заносы, что значительно ухудшит дорожную обстановку в городе.

Еще одна опасность - это возможный подъем уровня воды в Неве. Из-за интенсивных осадков ожидается подъем уровня в реке на 2 м, вода может достичь отметки 174 см при опасном критерии 161 см. Принято решение о закрытии дамбы, во избежании наводнения. / meteonovosti.ru /
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