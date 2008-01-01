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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:03 Суббота, 23 декабря



В столице сохраняется не по сезону теплая погода. Фон средней за сутки температуры превышает климатическую норму на 4-6 градусов. Напомним, что самая низкая для этих суток температура воздуха в Москве была зарегистрирована в 1892 году и составила -36.0 градусов. А ровно через 100 лет в Москве была зарегистрирована самая высокая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений. Она повысилась до +5,5 градусов. Однако рекорду максимальной температуры удалось продержаться недолго, в "жарком" декабря 2015 года было установлено 7 рекордов максимальной за сутки температуры воздуха. В том числе и для 23 декабря, который составляет +5.9 градуса. Нынешнее 23 декабря будет тоже не по-зимнему теплым, но не рекордным, максимальная температура ожидается слабоотрицательной, -2:-4 градуса.



По осадкам декабрь текущего года уже опередил норму, и "накопил" около 125% месячной нормы. А вот самым сырым именно 23 декабря было в далеком 1965 году, когда за сутки выпало 16,7 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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