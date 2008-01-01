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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:46 Суббота, 23 декабря



Предстоящим днём погода в столичном регионе продолжит формироваться под влиянием ложбины циклона и его атмосферного фронта.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 23 декабря сохранится облачная погода. Время от времени будет приниматься небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -2..-4 градуса, по области -2..-7. Среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений на 2-3 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление ещё немного понизится и в середине дня достигнет отметки 743 мм ртутного столба, что немного, на 4 единицы, ниже нормального, относительная влажность воздуха сохранится высокой, около 80%.



В целом, что касается влияния погоды на здоровье: погода вполне комфортная и выраженных метеопатических реакций у большинства людей вызывать не будет.



23 декабря геомагнитное поле прогнозируется спокойным. / meteonovosti.ru /



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