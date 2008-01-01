Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
23 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:46 Суббота, 23 декабря

  Предстоящим днём погода в столичном регионе продолжит формироваться под влиянием ложбины циклона и его атмосферного фронта.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 23 декабря сохранится облачная погода. Время от времени будет приниматься небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -2..-4 градуса, по области -2..-7. Среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений на 2-3 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление ещё немного понизится и в середине дня достигнет отметки 743 мм ртутного столба, что немного, на 4 единицы, ниже нормального, относительная влажность воздуха сохранится высокой, около 80%.

В целом, что касается влияния погоды на здоровье: погода вполне комфортная и выраженных метеопатических реакций у большинства людей вызывать не будет.

23 декабря геомагнитное поле прогнозируется спокойным. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-2
Вс.
24 дек.
+1
Пн.
25 дек.
-3
Вт.
26 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Дуки-ди-Кашиас		 -50
Оймякон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Акола

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100