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Сильные снегопады в Архангельской области



ИА "Метеоновости" / 14:04 Пятница, 22 декабря



Основным "дирижером" погоды на большей части Европейской России остается североатлантический циклон. Именно он стал причиной сильных осадков в большинстве регионов на севере и северо-западе страны. Так, сильный снег прошел в Архангельской области. Максимум осадков зафиксирован на станции Зимнегорский маяк, где выпало до 16 мм твердых осадков. В Ленинградской и Псковской областях количество осадков в эквиваленте жидкой воды достигло 12 мм. В Карелии прошли сильные осадки смешанной фазы, в виде снега и мокрого снега, количеством до 17 мм.



В ближайшие дни влияние циклона сохранится. Более того, очередные атмосферные фронты принесут в регион интенсивные осадки и усиление ветра. / meteonovosti.ru /



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