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Новости погоды
Непогода на юге Европейской России
ИА "Метеоновости" / 12:17 Пятница, 22 декабря
На юге Европейской России отмечается неустойчивая погода. Под влиянием активных атмосферных фронтов в регионе прошли интенсивные осадки. В ночь на 22 декабря сильное налипание мокрого снега отмечалось в Адыгее, на метеостанции Гузерипль диаметр отложений мокрого снега достигал 50 мм. В Краснодарском крае сильное налипание мокрого снега зафиксировали метеостанции Лабинск и Горячий ключ - 51-54 мм.
В ближайшие выходные дни ненастная погода в Краснодарском крае сохранится. В регионе пройдут сильные осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах с гололедными явлениями и налипанием мокрого снега. В горах Сочи выше 1500 м лавиноопасно. В республиках Северного Кавказа основное ненастье ожидается в воскресенье и понедельник. Пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега. / meteonovosti.ru /
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