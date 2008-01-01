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Тропические циклоны в Юго-Восточной Азии



ИА "Метеоновости" / 12:07 Пятница, 22 декабря



Сразу два тропических циклона кружат над акваторией Южно-Китайского моря. Один из них - Kai-Tak перешел в стадию тропической депрессии. Он смещается на запад со скоростью около 20 км/ч. Давление в его центре выросло до 1004 мб. Сейчас Kai-Tak уже не представляет опасности для населения многочисленных островов региона, хотя еще совсем недавно суммарно он вылил более 1000 мм осадков на Филиппины.



Второй атмосферный вихрь - Tembin зародился позже и только сейчас пересек южные острова Филиппин. С ним были связаны проливные дожди, местами выпало от 84 до 88 мм. Циклон набирается сил, давление в его центре около 995 мб, а максимальные порывы ветра около 30 м/с. Уже в ближайшие сутки порывы ветра вблизи центра Tembin достигнут ураганных скоростей - 32 м/с. В самом начале следующей недели Tembin станет мощным тропическим циклоном, давление в его центр упадет ниже 985 мб, а порывы ветра будут превышать 40 м/с. / meteonovosti.ru /



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