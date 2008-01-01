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Новости погоды
В воскресенье Москву засыплет снегом
ИА "Метеоновости" / 11:05 Пятница, 22 декабря
В субботу спокойная, с небольшим снежком и легким морозцем погода порадует жителей столичного региона. На этот день можно планировать как поездки в столицу, так и по Подмосковью.
В воскресенье столичный регион окажется в зоне влияния очень глубокого циклона. Атмосферное давление резко понизится. В Москве погода изменится: ночью начнется снег, который продлится большую часть дня 24 декабря. При ветре в порывах до 12-17 м/с поднимется метель, что ухудшит горизонтальную видимость.
За сутки на город выпадет 5-10 см снега. Минимальная температура ночью в Москве -2..-4 градуса, днем 0..-2. Обстановку на дорогах региона может ухудшить снежный накат.
Это может быть последний "значимый" снегопад уходящего года! / meteonovosti.ru /
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