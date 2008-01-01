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Новости погоды

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Сильные морозы на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 10:38 Пятница, 22 декабря

  В тылу циклона студеный арктический воздух распространился на территорию Камчатского края. В результате в регионе отмечалась морозная погода, столбики термометров уверенно "ныряли" до отметки -30 и ниже. Самая низкая температура была зафиксирована на севере Камчатского края, на метеостанции Слаутное минимальное значение температуры составило -36.9 градуса. А в течение суток температура воздуха была ниже -30. На юге Камчатского края морозно было в Мильково (-31.4), Долиновке (-34.9), Козыревске (-33.3), метеостанция Начики зафиксировала минимум температуры на отметке -30.1 градуса.

В предстоящие выходные дни в регионе местами пройдет небольшой снег. Минимальная температура воздуха ожидается на уровне -20..-25, при прояснениях до -30..-35 градусов. В административном центре края погода без осадков, днем -6..-8. в ночные часы до -12 градусов. / meteonovosti.ru /
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