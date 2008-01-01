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Штормовая погода на восточном крае материка



ИА "Метеоновости" / 10:01 Пятница, 22 декабря



Поселок Уэлен, располагается на востоке Чукотского автономного округа и по праву считается самым восточным населенным пунктом России и Евразии в целом. В прошедшие сутки в поселке отмечалась штормовая погода. Сила ветра в отдельные периоды достигала 28 м/с. В 6 часов утра по московскому времени ветер начал ослабевать и его скорость составила 22 м/с. Причина ненастной погоды - активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.



Однако следует заметить, что восточные ветры являются также "поставщиками" теплого и влажного воздуха. В результате минимальная температура воздуха в поселке в прошедшие сутки составила лишь -4 градуса. Средняя за сутки температура воздуха превышает климатическую норму на 8-12 градусов.



В ближайшие сутки на регион сместится очередной глубокий циклон, а значит, погода вновь ухудшится: усилится ветер и пройдут осадки. / meteonovosti.ru /



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