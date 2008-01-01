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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:27 Пятница, 22 декабря



Первый календарный месяц зимы вступает в завершающуюся стадию, а погода в столице не спешит перестроиться на зимний режим. Сегодня в городе немного подморозит и температура, как ночью, так и днем ожидается отрицательная и составит от -2 до -7 градусов. Но, даже понизившись, она останется значительно выше нормы, на 3-4 градуса.



Несмотря на аномальное тепло, рекорда суточного максимума сегодня не случится. Самая высокая температура для 22 декабря останется в 2015 году, когда ее максимальное значение составило +8.0 градусов.



Еще дальше сегодняшней температуре до рекорда суточного минимума. Он принадлежит 1919 году, когда под утро столбики московских термометров достигли -36.3 градуса. Холоднее в эти сутки так больше ни разу и не случалось.



Сильными осадками отметился этот день в 1971 году. Московскую землю за сутки буквально засыпало снегом, выпало 13.6 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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