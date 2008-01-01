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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:39 Среда, 20 декабря
Погоду в Москве и области будет определять северная часть высотного циклона с Украины. При сплошной облачности в Москве и области осадков не ожидается. Температура воздуха в столице 0..+2 градуса, по области -1..+2. Ветер переменный, 2-5 м/с. Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /
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