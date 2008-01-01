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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:33 Среда, 20 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,0..+2,8 градуса, Северном +1,3..+2,1 градуса, Северо-восточном +0,5..+2,7 градуса, Восточном +0,4..+1,7 градуса, Юго-восточном +0,5..+2,5 градуса, Южном +1,4..+2,6 градуса, Юго-западном +0,4..+2,2 градуса, Западном +0,9..+2,2 градуса, Северо-западном +1,2..+2,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,9..+1,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха +0,2..+0,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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