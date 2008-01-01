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Новости погоды

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В Норвегии бушуют ветра

ИА "Метеоновости" / 14:27 Среда, 20 декабря

  Глубокий и обширный циклонический вихрь с центром над Шпицбергеном оказывает влияние на погоду в Норвегии. Атмосферные фронты этого циклона задевают побережье. А где фронты, там осадки и порывистый ветер. На побережье ветер усиливался до 20-25 м/с, а в некоторых районах достигал ураганной силы, 35-37 м/с, прошли сильные дожди, количество в отдельных регионах до 20 мм.

21 декабря влияние циклона не ослабеет, Норвегия окажется на пути следования еще одного атмосферного фронта. Местами пройдут дожди, ветер будет усиливаться до 10-15 м/с, в отдельных районах до 20-25 м/с, днем воздух прогреется до 0..+5 градусов, что выше привычных значений на 3-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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