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Небывалые холода в Республике Алтай



ИА "Метеоновости" / 14:10 Среда, 20 декабря



Распределение температуры воздуха в Сибири довольно необычно. На большей части территории аномально тепло, а юге Западной Сибири температура воздуха ниже нормы на 6-8 градусов. В Республике Алтай в ночные часы термометры показывают -33..-36 градусов. В ближайшие дни морозы немного ослабеют, но среднесуточная температура все равно будет гораздо ниже нормы.



21 декабря в регионе сохранится влияние антициклона. Температура воздуха начнет повышаться, ночью -17..-22 градуса, местами подморозит до -27..-32, днем -13..-18 градусов, по севере -3..-8, по юго-востоку до -23, местами пройдет небольшой снег, ветер в отдельных районах будет усиливаться до 14 м/с. В дальнейшем возможен небольшой снег, ветер в порывах достигнет 16 м/с, ночью -17..-22, по высокогорью до -32 градусов, днем -10..-15, местами до -4, высоко в горах до -22 градусов. / meteonovosti.ru /



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