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Новости погоды

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На черноморском побережье продолжаются дожди

ИА "Метеоновости" / 13:22 Среда, 20 декабря

  Черноморское побережье Краснодарского края не оставляют в покое атмосферные фронты. Именно с ними здесь связаны сильные дожди и порывистый ветер. В ночь на 20 декабря в регионе снова прошли сильные дожди, за неполные сутки на побережье выпало до 39 мм осадков. И в ближайшие дни атмосферные фронты продолжат шествие по югу ЕТР. Температура воздуха немного понизится, днем термометры покажут +1..-1 градуса, на юге до +6, на юго-востоке до +10, в северных районах -2..-7, на черноморском побережье +5..+10, в районе Сочи до +12. Пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в горах Адыгеи и в Кабардино-Балкарии отдельные сильные осадки. На черноморском побережье в районе Новороссийска и в горах Кабардино-Балкарии порывы ветра 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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