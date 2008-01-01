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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:01 Среда, 20 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, местами туман, в районе ВДНХ сильный туман. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,9..+2,8 градуса, Северном +0,5..+2,6 градуса, Северо-восточном +0,1..+2,5 градуса, Восточном +0,4..+1,5 градуса, Юго-восточном +0,6..+1,7 градуса, Южном +0,6..+2,1 градуса, Юго-западном +0,5..+2,2 градуса, Западном +0,7..+2,0 градуса, Северо-западном +1,0..+1,7 градуса.



В Зеленограде туман, температура воздуха +0,7..+0,9 градусов, на территории Новой Москвы дымки, температура воздуха +0,2..+0,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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