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О погоде в день зимнего солнцестояния



ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 20 декабря







21 декабря: в Мурманске, продолжается полярная ночь, погода ожидается снежной, с температурой -2..-4 градуса. В Санкт-Петербурге снег местами сильный, температура воздуха днем около 0 градусов, световой день длится 5 часов, 53 минуты. В Москве без существенных осадков, температура воздуха в течение суток -2..-4 градуса, долгота дня 6 часов, 59 минут. В Калининграде сохранится оттепель, днем до +4 градусов, но пасмурно осадки, день длится 7 часов, 13 минут. На южном берегу Крыма осадков станет меньше, но тепло нет, днем +4..+6, продолжительность дня 8 часов 50 минут.



В Афинах, хотя световой день длится 9 часов, 32 минуты, погода не комфортная, дожди, и около 10 тепла.



Самая комфортная погода ожидается в этот день в Израиле. В Иерусалиме солнце будет светить все 10 часов, и воздух прогреется до 25 градусов.



/ meteonovosti.ru /



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