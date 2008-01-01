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Новости погоды

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Иркутскую область пересекал теплый фронт

ИА "Метеоновости" / 11:53 Среда, 20 декабря

  Положительная аномалия температуры воздуха сохраняется в Иркутской области. Среднесуточная температура выше климатической нормы на10-12 градусов. В Иркутске был зафиксирован очередной температурный максимум. До +0,2 градуса прогрелся воздух днем 19 декабря. И столь высокой температуры в городе не было более ста лет. Предыдущий рекорд, -0,5 градуса, остался в далеком 1892 году. Но рекорд температуры не стал единственным рекордом. В Иркутске выпало рекордное количества осадков и составило 6,4 мм, ранее максимальное количество осадков равнялось 5,1 мм (рекорд был зафиксирован в 1983 году). С начала месяца в Иркутске выпало 42 мм осадков, при норме в 16 мм, т.е., более 200 %.

21 декабря погоду в Иркутской области будет определять антициклон, но на севере коррективы в погоду внесут атмосферные фронты, при переменной облачности местами пройдет снег различной интенсивности, ветер в северных районах усилится до 9-14 м/с, температура воздуха в ночные часы -17..-22 градуса, при прояснении до -28, на севере местами -9..-14, днем похолодает до -8..-13, местами до -15..-20 градусов. / meteonovosti.ru /
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