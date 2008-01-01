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Двойной метеорологический рекорд в Туруханске



ИА "Метеоновости" / 11:21 Среда, 20 декабря



19 декабря погоду в Красноярском крае определяли атмосферные фронты циклона с центром над Хатангой. На время северные районы края оказались в теплой части этого циклона. Все это сказалось на температурном режиме и осадках.



В Туруханске температура воздуха днем повысилась до -2,9 градусов, что стало новым суточным рекордом. Прежний максимум температура воздуха для 19 декабря составлял -5,0 и наблюдался в 2014 году.



В ночь на 19 декабря, в зоне теплого фронта, в Туруханске шел сильный снег, за сутки выпало 7 мм осадков, и был повторен суточный рекорд 2003 года. Высота снежного покрова здесь превышает 70 см. / meteonovosti.ru /



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