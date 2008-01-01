Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
20 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Двойной метеорологический рекорд в Туруханске

ИА "Метеоновости" / 11:21 Среда, 20 декабря

  19 декабря погоду в Красноярском крае определяли атмосферные фронты циклона с центром над Хатангой. На время северные районы края оказались в теплой части этого циклона. Все это сказалось на температурном режиме и осадках.

В Туруханске температура воздуха днем повысилась до -2,9 градусов, что стало новым суточным рекордом. Прежний максимум температура воздуха для 19 декабря составлял -5,0 и наблюдался в 2014 году.

В ночь на 19 декабря, в зоне теплого фронта, в Туруханске шел сильный снег, за сутки выпало 7 мм осадков, и был повторен суточный рекорд 2003 года. Высота снежного покрова здесь превышает 70 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
0
Ср.
20 дек.
+1
Чт.
21 дек.
-1
Пт.
22 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+33
Лаэ		 -50
Верхоянск

некомфортное место: Гавар
комфортное место: Богра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100