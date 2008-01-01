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Туман расправляется со снегом в Московской области



ИА "Метеоновости" / 10:48 Среда, 20 декабря



В средней полосе ЕТР, после выпавшего в ночь на 19 декабря снегопада, снежный покров полностью возобновился. И высота снега составила от 9 см в северных районах до 14 см на юге. Сегодня, 20 декабря, из-за тумана, сгустившегося над Московским регионом, снег начал исчезать. Температура воздуха около нуля, в центре Москвы до +1 градуса, а к середине повысится до +3. Снег уже заметно просел. Так, на станции ВДНХ его высота составляет 6 см, а еще вчера это было 9 см, в Серпухове 10 см. В Коломне 6 см против 9 см 19 декабря. Не сильно изменилась высота снега лишь в тех районах, где тумана не наблюдается.



До конца дня туманы в Московском регионе сохранятся, и снег продолжит оседать. / meteonovosti.ru /



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