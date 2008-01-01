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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:38 Среда, 20 декабря

  В Москву наконец-то пришла настоящая снежная зима. Снег, выпавший в начале декабря, к середине месяца успел растаять. Но прошедший в ночь на 19 декабря снегопад вновь побелил улицы. Снега выпало достаточно, теперь высота его составляет от 7 до 12 см, что немного меньше, чем полагается по климатической норме, которая составляет 15 см. Выпавший снег сохраняется долго при отрицательной температуре. Согласно многолетним наблюдениям, для 20 декабря среднесуточная температура составляет -6.5 градуса. Но не каждый год погода придерживается календаря. Случались в истории наблюдений и оттепели, а бывали годы, когда трещали лютые морозы. Так, 20 декабря 1891 года под утро воздух остыл до -33,4 градуса. А в 2015 году в этот период было очень тепло, в декабре обновились 5 температурных максимумов подряд. Днем 20 декабря воздух прогрелся до +5 градусов. В 1965 году в столице прошел сильный снегопад, выпало до 14 мм осадков в пересчете на воду. После такого снегопада высота сугробов увеличивается на 15-17 см. Случались в этот день и сильные ветры, до 22 с/с усиливался ветер в 1977 году.

В прошлом, 2016 году, температура воздуха была чуть выше климатической нормы, ночью термометры показали -6,4 градуса, днем -4,3. Осадков не было. А высота снега составила 22 см.

В нынешнем году количество выпавших осадков уже превысило климатическую норму, и копилка осадков до конца месяца еще пополнится. / meteonovosti.ru /
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