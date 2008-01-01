Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:47 Среда, 20 декабря
Погода в Москве и области изменится мало: пасмурно, сыро и не по сезону тепло. Температура воздуха, на большей части территории будет около 0 градусов. Среднесуточное ее значение, таким образом, по-прежнему превысит климатическую норму более, чем на 6 градусов. Ветер восточный, слабый, 2-7 м/с. Атмосферное давление чуть подрастет и составит 759 мм рт ст, что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 90 %.
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Рост атмосферного давления и повышенная влажность воздуха окажут неблагоприятное влияние на больных, страдающих сосудистыми расстройствами. Это люди, страдающие атеросклерозом, вегето-сосудистой дистонией, мигренями. Им необходимо более внимательно отнестись к своему здоровью, выполнять указания лечащего врача и принимать предписанные им лекарственные препараты. Для вполне здоровых людей такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций. / meteonovosti.ru /