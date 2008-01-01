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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 17:40 Вторник, 19 декабря



Погоду в Москве и области будет определять северная часть циклона. При сплошной облачности в столичном регионе будет приниматься небольшой мокрый, местами туман. Температура воздуха в столице 0..+1 градус, по области -1..+1. Ветер восточный, 2-5 м/с. Относительная влажность воздуха 95-100%. / meteonovosti.ru /



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