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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 17:40 Вторник, 19 декабря
Погоду в Москве и области будет определять северная часть циклона. При сплошной облачности в столичном регионе будет приниматься небольшой мокрый, местами туман. Температура воздуха в столице 0..+1 градус, по области -1..+1. Ветер восточный, 2-5 м/с. Относительная влажность воздуха 95-100%. / meteonovosti.ru /
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