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Погода на Камчатке наладится
ИА "Метеоновости" / 13:53 Вторник, 19 декабря
Южный циклон принес на Камчатку сильные метели и ветер ураганной силы. В минувший день, 18 декабря, в южных районах Камчатки бушевали метели. Ветер на южном побережье усиливался до 23-28 м/с, на мысах до 36 м/с. Отмечались сильные снегопады, выпало до 13 мм небесной влаги. Высота снега увеличилась на 12-15 см. Сугробы на Камчатке уже довольно внушительные, в отдельных районах высота их доходит до 70 см.
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20 декабря циклонический вихрь начнет заполняться и переместится на север. Температура воздуха на юге останется без изменений, а на севере морозы ослабеют. Местами пройдут небольшой снег. В ночные часы преобладающая температура -6..-11 градусов, в центральных районах -13..-18, при прояснениях до -28, днем термометры покажут -3..-8, при облачности -13..-18 градусов. / meteonovosti.ru /