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Сугробы на Ямале растут



ИА "Метеоновости" / 13:32 Вторник, 19 декабря



Циклонический вихрь с Северной Атлантики поставляет теплый воздух на север Сибири. Температура здесь превышает климатическую норму на 14-16 градусов, но, тем не менее, в регионе морозно. И выпавший снег не тает. Высота его в отдельных районах доходит до 70 см. А прошедший 18 декабря сильный снегопад увеличил сугробы еще на 15-20 см. Снега на холодном фронте выпало довольно много, около 19 мм в пересчете на воду.



20 декабря на Ямале ожидается небольшой снег, при порывистом ветре разыграется метель, температура воздуха понизится, но по-прежнему будет выше климатической нормы: ночью -12..-17 градусов, днем -7..-12. / meteonovosti.ru /



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