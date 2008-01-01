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Новости погоды

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Сильные дожди обрушились на Черноморское побережье

ИА "Метеоновости" / 13:16 Вторник, 19 декабря

  Балканский циклон, обеспечивший снегопадами среднюю полосу ЕТР, не оставил без внимания и южные районы. Атмосферные фронты этого вихря дотянулись до Черноморского побережья. Здесь прошли очень сильные дожди. Дожди начались во второй половине дня 18 декабря и продолжались до утра 19 декабря. В Новороссийске за этот период выпало 32 мм осадков, в Геленджике до 38 мм.

20 декабря атмосферное давление в регионе начнет расти, но атмосферные фронты, пересекающие регион, внесут в погоду коррективы. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. В районе Сочи прогремят грозы. Температура воздуха на Черноморском побережье ночью +5..+10, днем +7..+12 градусов. / meteonovosti.ru /
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