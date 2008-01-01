

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 19 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабые осадки. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,3..+1,1 градуса, Северном -0,1..+0,7 градуса, Северо-восточном -0,5..+0,8 градуса, Восточном -0,1..+0,4 градуса, Юго-восточном 0..+0,8 градуса, Южном +0,1..+1,0 градуса, Юго-западном +0,1..+0,5 градуса, Западном -0,2..+0,6 градуса, Северо-западном -0,1..+0,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -0,3..+0 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, туман, температура воздуха -0,1..+0,6 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



