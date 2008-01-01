Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
19 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 19 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабые осадки. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,3..+1,1 градуса, Северном -0,1..+0,7 градуса, Северо-восточном -0,5..+0,8 градуса, Восточном -0,1..+0,4 градуса, Юго-восточном 0..+0,8 градуса, Южном +0,1..+1,0 градуса, Юго-западном +0,1..+0,5 градуса, Западном -0,2..+0,6 градуса, Северо-западном -0,1..+0,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -0,3..+0 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, туман, температура воздуха -0,1..+0,6 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Ср.
20 дек.
+1
Чт.
21 дек.
-1
Пт.
22 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Гаруя		 -49
Юрты

некомфортное место: Хорнсунн
комфортное место: Анатапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100