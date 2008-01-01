

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Центр России вновь под снегом



ИА "Метеоновости" / 12:27 Вторник, 19 декабря



Зима в центре России никак не установит свои правила. Затянувшаяся оттепель и дожди ненадолго расправились с выпавшим в начале месяца снегом. Но на "Николу" снежный покров в центральных областях России восстановился.



В ночь на 19 декабря циклонический вихрь с Балкан принес значительные осадки в виде мокрого снега и снега, и все вновь стало по-зимнему: и поля, и леса, и дороги.



В Московском регионе снегопад начался в вечерние часы 18 декабря и продолжался всю ночь 19 декабря. За это время выпало до 14 мм осадков. К утру 19 декабря высота снежного покрова составила от 7 см в северных районах до 14 см в Серпухове. Досталось снега и столице. Высота вновь сформировавшегося снежного покрова на станции ВДНХ составляет 9 см, в МГУ снега 11 см. Количество выпавших за декабрь осадков в столице уже превысило норму. К утру 19 декабря на ВДНХ выпало 64 мм при норме в 56 мм.



Южные области оказались ближе к центру циклона и снега здесь нападало больше: в Калужской области снега до 17 см, в Тульской высота снежного покрова достигает 16 см. В Рязанской области снега до 10 см.



Вместо "Никольских" морозов в 2017 году состоялся снегопад, близкий к экстремальному. Наибольшее количество осадков (10,4 мм) выпадало в этот день в Москве в 1904 году. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



