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Новости погоды
В Курске рекорд по осадкам!
ИА "Метеоновости" / 12:03 Вторник, 19 декабря
Стараниями южного циклона 18 декабря на Курск в виде дождя выпало 35 мм осадков. Это стало новым суточным рекордом по осадкам для этого города. До этого рекорд составлял 28,7 мм и наблюдался в 1975 году.
За первые 18 дней декабря в Курске выпало 119 мм, или 259% от месячной нормы.
В ночь на 19 декабря в городе наблюдался ледяной дождь. Днем 19 декабря в городе пройдет слабый снег при температуре воздуха 0..-2 градуса. / meteonovosti.ru /
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