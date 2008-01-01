

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температура воздуха в средней полосе бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 11:49 Вторник, 19 декабря



В средней полосе ЕТР зима никак не наступит. Выпавший снег к 18 декабря уже успел растаять, температура воздуха превышала привычные значения на 6-8 градусов. И такая погода держалась больше недели. Днем воздух прогревался до +3 градусов и выше. И вновь не обошлось без температурных рекордов. 18 декабря до +3,5 градуса прогрелся воздуха во Владимире. В Рязани термометры показали +4,9 градуса, а это почти на два градуса выше рекорда, установленного в 2006 году. Очень тепло было в Ельце, +5,2 градуса, да и предыдущий рекорд здесь зафиксировали не так давно, в 2014 году.



20 декабря пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днем станет немного прохладнее, в центральном районе -3..+2, в Черноземье -2..+3 градуса. В последующие дни температура воздуха понизится, пройдет снег. В центре ЕТР наконец-то начнется настоящая зима. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



