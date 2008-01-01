Новости погоды
Температура воздуха в средней полосе бьет рекорды
ИА "Метеоновости" / 11:49 Вторник, 19 декабря
В средней полосе ЕТР зима никак не наступит. Выпавший снег к 18 декабря уже успел растаять, температура воздуха превышала привычные значения на 6-8 градусов. И такая погода держалась больше недели. Днем воздух прогревался до +3 градусов и выше. И вновь не обошлось без температурных рекордов. 18 декабря до +3,5 градуса прогрелся воздуха во Владимире. В Рязани термометры показали +4,9 градуса, а это почти на два градуса выше рекорда, установленного в 2006 году. Очень тепло было в Ельце, +5,2 градуса, да и предыдущий рекорд здесь зафиксировали не так давно, в 2014 году.
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20 декабря пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днем станет немного прохладнее, в центральном районе -3..+2, в Черноземье -2..+3 градуса. В последующие дни температура воздуха понизится, пройдет снег. В центре ЕТР наконец-то начнется настоящая зима. / meteonovosti.ru /