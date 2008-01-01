Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
19 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температура воздуха в средней полосе бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:49 Вторник, 19 декабря

  В средней полосе ЕТР зима никак не наступит. Выпавший снег к 18 декабря уже успел растаять, температура воздуха превышала привычные значения на 6-8 градусов. И такая погода держалась больше недели. Днем воздух прогревался до +3 градусов и выше. И вновь не обошлось без температурных рекордов. 18 декабря до +3,5 градуса прогрелся воздуха во Владимире. В Рязани термометры показали +4,9 градуса, а это почти на два градуса выше рекорда, установленного в 2006 году. Очень тепло было в Ельце, +5,2 градуса, да и предыдущий рекорд здесь зафиксировали не так давно, в 2014 году.

20 декабря пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днем станет немного прохладнее, в центральном районе -3..+2, в Черноземье -2..+3 градуса. В последующие дни температура воздуха понизится, пройдет снег. В центре ЕТР наконец-то начнется настоящая зима. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Ср.
20 дек.
+1
Чт.
21 дек.
-1
Пт.
22 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Гаруя		 -49
Юрты

некомфортное место: Хорнсунн
комфортное место: Анатапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100